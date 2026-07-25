С 1 августа меняются правила для всех, кто заказывает на Wildberries

С начала августа Wildberries обновляет пользовательские правила и регламенты работы с заказами. Формально это очередная корректировка оферты, но для покупателей она означает более жесткие условия хранения посылок, выдачи и возврата товаров.
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