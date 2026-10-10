Мирра Андреева дебютирует в топ-3

19-летняя Мирра Андреева впервые станет третьей ракеткой мира. Это стало известно после того, как россиянка вышла в финал тысячника в Пекине.
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