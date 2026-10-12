Renault Duster улетел в кювет под Нижним: ранены водитель и пассажирка

В Сеченовском районе Нижегородской области автомобиль Renault Duster съехал в кювет на затяжном повороте, в результате чего 60-летний водитель и его 54-летняя пассажирка были госпитализированы в Сергачскую ЦРБ.
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