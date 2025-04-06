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Царьград

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Трамп под угрозой депортации: 240 тыс. украинцев в США в зоне риска

Трамп под угрозой депортации: 240 тыс. украинцев в США в зоне риска

Под ударом иммиграционной политики Трампа оказались сотни тысяч молодых украинцев в США. Сотни людей, включая Даниила, переживают из-за риска депортации или задержания.

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