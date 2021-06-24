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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 25 июня 2021 года

Энергетический прогноз на двадцать пятое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1216 =Вместе возможно спасти тех, кто ищет спасения и стремится понять своё безпокойное состояние Души = В одиночестве — следите за своими мыслями, в кругу семьи — за проявлением характера, среди знакомых — за своим языком =В процессе мышления человек излучает торсионные волны, несущие позитивную или негативную окраску =Вселенная изобильна и в ней постоянно работает принцип: ты получаешь столько, сколько ты отдаёшь =В сложных неразрешимых ситуациях передавайте управление вашему Духу, перестав диктовать ему свои условия= В течение всего дня тщательно следите за тем, какие мысли у вас возникают.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
Благодарю!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ВСЁ ПОНРАВИЛОСЬ,ВСЕ ВЫРАЖЕНИЯ!
Ирина Авдеева
Благодарю!

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