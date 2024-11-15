Том Ям с шампиньонами: ароматный тайский суп в домашних условиях

Этот рецепт — отличный способ познакомиться с тайской кухней в более легком и растительном формате. Том Ям с шампиньонами — ароматный, пряный и согревающий суп, который подходит как для обеда, так и для ужина.
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