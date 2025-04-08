Михайловка и Фролово стремительно вымирают. По данным Росстата, в этих моногородах существуют риски ухудшения соцэкономического положения.
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Михайловка и Фролово стремительно вымирают. По данным Росстата, в этих моногородах существуют риски ухудшения соцэкономического положения.