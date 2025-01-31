Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Врам Тавризов
    Это исполненное желание Эрдогана США на Сирию плевать они уходЯтСвоих не бросаем:...
  • Врам Тавризов
    Нам надо брать пример с решительности Трампа с первых днейАзербайджанские С...
  • Мария
    Зря армяне обижаются. Это факт. Пашиняна Запад держит в Президентах для уничтожения Армении. Если он пробудет ещё 5 л...В Армении обсужда...

Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными

Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными

БлокнотРУ В Абхазии готовится гражданская война: враги пророссийского кандидата грозят взять в руки оружие Ситуация в Абхазии в преддверии выборов президента, намеченных на 15 февраля, продолжает накаляться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Те регионы, в которых Россия все бросила &quot;на самотек&quot; приходят наши противники и совершают цветные революции! Так случилось со всеми союзными республиками, включая Прибалтику и Азию, так случилось в Чечне. Так произойдет в Абхазии!
Ответить
17 час.
А Кудасов
Да сколько можно. Скоро отдельная деревня захочет стать государством и требовать бесплатного содержания. Эй вы там наверху, нам надоело и вас содержать. И потому, что своё содержание вы давно не отрабатываете.
Ответить
16 час.
вд
валерий двойнишников
Золотые слова)))
Ответить
15 час.
наверх