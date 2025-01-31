БлокнотРУ В Абхазии готовится гражданская война: враги пророссийского кандидата грозят взять в руки оружие Ситуация в Абхазии в преддверии выборов президента, намеченных на 15 февраля, продолжает накаляться.
Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными
Комментарии
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Андрей
Те регионы, в которых Россия все бросила "на самотек" приходят наши противники и совершают цветные революции! Так случилось со всеми союзными республиками, включая Прибалтику и Азию, так случилось в Чечне. Так произойдет в Абхазии!
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17 час.
А Кудасов
Да сколько можно. Скоро отдельная деревня захочет стать государством и требовать бесплатного содержания. Эй вы там наверху, нам надоело и вас содержать. И потому, что своё содержание вы давно не отрабатываете.
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16 час.
вд
валерий двойнишников
Золотые слова)))
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15 час.
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