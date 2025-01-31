Абхазские лишенцы паспортов сочли призывы к оружию допустимыми, а действия России - возмутительными

Те регионы, в которых Россия все бросила "на самотек" приходят наши противники и совершают цветные революции! Так случилось со всеми союзными республиками, включая Прибалтику и Азию, так случилось в Чечне. Так произойдет в Абхазии!

А Кудасов

Да сколько можно. Скоро отдельная деревня захочет стать государством и требовать бесплатного содержания. Эй вы там наверху, нам надоело и вас содержать. И потому, что своё содержание вы давно не отрабатываете.