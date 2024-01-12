Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

Автор чушь всякую выдумывает и тут тискает. Да, у Сталина была плановая экономика, но были и кооперативы и артели, и именно они выпускали большую номенклатуру товаров, так называемой "группы Б". Вот только отчетность в то время была в количественных показателях(в шт, в тыс.шт, млн.шт...), а при "кукурузном гении" перешли на финансовую отчетность(в руб, тыс.руб, млн.руб,...). По "просьбе трудящихся" цены стали расти, а вот в количестве, уменьшаться...

Елена Киршанская

А что вот это означает "не добили"? Во-первых добили, суверинитета страна лишилась, заводы-порты-пароходы ушли к иностранным владельцам. Недры качали нефть и газ на вынос. Или что же, добить это людей уничтожить? А зачем? Потому что во-вторых мы все начали зарабатывать их доллары, стали жить в долларовой экономике и стали их рабами. И если бы они сами со своими долларами не прогорели, никакого восстания рабов еще долго не было бы. А так-то жили себе на минималках всей терпеливой страной. Им удобненько - как бы им самим такой огромной территорией управлять-то! Так что добили. Но тут новая страна подросла. Мы-то были травоядными, а выросли волки. И теперь это другая страна. И нашим волкам надо пожелать всяческой удачи. Волк всегда пересечет красную линию чтобы выжить.