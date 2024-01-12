Медвежий угол
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Медвежий угол

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Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

Мне, как историку нередко задают один и тот же животрепещущий вопрос - почему это его величество Запад не добил Россию сразу вслед за победой над Советским Союзом в начале 1990-х? Что ж ответ есть.

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Комментарии
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Александр Денисов
Автор чушь всякую выдумывает и тут тискает. Да, у Сталина была плановая экономика, но были и кооперативы и артели, и именно они выпускали большую номенклатуру товаров, так называемой &quot;группы Б&quot;. Вот только отчетность в то время была в количественных показателях(в шт, в тыс.шт, млн.шт...), а при &quot;кукурузном гении&quot; перешли на финансовую отчетность(в руб, тыс.руб, млн.руб,...). По &quot;просьбе трудящихся&quot; цены стали расти, а вот в количестве, уменьшаться...
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7 час.
Галина Дьячина
просто кому то хотелось не прятать деньги мешками..а посидеть на золотых унитазах..
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7 час.
Елена Киршанская
А что вот это означает &quot;не добили&quot;? Во-первых добили, суверинитета страна лишилась, заводы-порты-пароходы ушли к иностранным  владельцам. Недры качали  нефть и газ на вынос. Или что же, добить это людей уничтожить?  А зачем? Потому что во-вторых мы все начали зарабатывать их доллары, стали жить в долларовой экономике и стали их рабами. И если бы они сами со своими долларами  не прогорели, никакого восстания рабов еще долго не было бы.  А так-то жили себе на минималках всей  терпеливой страной. Им удобненько - как бы им самим такой огромной территорией управлять-то! Так что добили. Но тут новая страна подросла. Мы-то были травоядными, а выросли волки. И теперь это другая страна.  И нашим волкам надо пожелать всяческой удачи. Волк  всегда пересечет красную линию чтобы выжить.
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6 час.

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