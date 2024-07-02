Си Цзиньпин: саммит ШОС в Казахстане сплотит страны и укрепит сотрудничество

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сплотит страны-участницы объединения и откроет новую страницу сотрудничества.
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