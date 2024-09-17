На пути к «Брэдли». Зарождение концепции Бронетранспортёр Т17 первой итерации. По сути просто М3, который хорошо кушал.
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На пути к «Брэдли». Зарождение концепции Бронетранспортёр Т17 первой итерации. По сути просто М3, который хорошо кушал.
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