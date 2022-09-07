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ЕК не предложила ничего конкретного по лимиту цен на газ, сообщил источник

ЕК не предложила ничего конкретного по лимиту цен на газ, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) пока не делает конкретных предложений по ограничению в Евросоюзе цен на импорт российского трубопроводного газа, вопрос нужно сначала обсудить со странами региона, сказал журналистам источник в ЕС.

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