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Магия самозащиты: как распознать энергетического вампира и защититься от его влияния

Магия самозащиты: как распознать энергетического вампира и защититься от его влияния

Магия самозащиты: как распознать энергетического вампира и защититься от его влияния Ксения КсеновскаяВ современном мире существует множество загадочных явлений, которые ускользают от нашего внимания и одним из них является энергетический вампиризм.

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