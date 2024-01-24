Мир между Израилем и ХАМАС? В СМИ прозвучали конкретные сроки

Появились сообщения о перемирии сроком один месяц между Израилем и палестинским движением ХАМАС.Источники сообщают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС практически достигли согласия о перемирии на месяц.
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