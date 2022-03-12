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Вооружённые силы РФ вывели из строя 3491 объекта военной инфраструктуры Украины

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружёнными силами Российской Федерации за время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса выведено из строя 3491 объекта военной инфраструктуры Украины.

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