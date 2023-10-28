Рубрика "Вынесено из комментариев". Комментарий к посту Нет в европке адекватных политиков.У нас в генах ждать одобрения и доброго слова с Запада.
Нас научили любить Запад и научили не любить Россию...
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А, есть те кто положит этому конец? Взгляните на министерство культуры-это явно не министерство культуры России, русского народа-там сплошная пятая колонна, а теперь еще и шестая подтянулась-мигранты.
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3 д.
Людмила Петрухина
Все зависит от человека. Лично я никогда не восхищалась ни США, ни Англией, ни ФРГ. Всегда любила и люблю свою Родину- СССР, а теперь Россию. И да, меня многое не устраивает во внутренней политике в моей стране, но Запад я сейчас просто ненавижу.
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3 д.
Надежда
Ну, я не буду притворяться и говорить, что никогда не мечтала и не хотела побывать на западе. Но побывав и посмотрев, поняла несоответствие представляемого и действительности. Даже хваленый Париж совершенно не соответствует придуманному кем-то изречению про "Увидеть... и умереть"!( НАША РОССИЯ-ЛУЧШАЯ СТРАНА В МИРЕ и никакая другая русскому человеку не нужна!
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2 д.
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