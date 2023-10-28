Нас научили любить Запад и научили не любить Россию...

вд валерий двойнишников А, есть те кто положит этому конец? Взгляните на министерство культуры-это явно не министерство культуры России, русского народа-там сплошная пятая колонна, а теперь еще и шестая подтянулась-мигранты.

Людмила Петрухина Все зависит от человека. Лично я никогда не восхищалась ни США, ни Англией, ни ФРГ. Всегда любила и люблю свою Родину- СССР, а теперь Россию. И да, меня многое не устраивает во внутренней политике в моей стране, но Запад я сейчас просто ненавижу.