Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Нас научили любить Запад и научили не любить Россию...

Рубрика  "Вынесено  из  комментариев". Комментарий  к  посту Нет в европке адекватных политиков.У нас в генах ждать одобрения и доброго слова с Запада.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
А, есть те кто положит этому конец? Взгляните на министерство культуры-это явно не министерство культуры России, русского народа-там сплошная пятая колонна, а теперь еще и шестая подтянулась-мигранты.
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3 д.
Людмила Петрухина
Все зависит от человека. Лично я никогда не восхищалась ни США, ни Англией, ни ФРГ. Всегда любила и люблю свою Родину- СССР, а теперь Россию. И да, меня многое не устраивает во внутренней политике в моей стране, но Запад я сейчас просто ненавижу.
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3 д.
Надежда
Ну, я не буду притворяться и говорить, что никогда не мечтала и не хотела побывать на западе. Но побывав и посмотрев, поняла несоответствие представляемого и действительности. Даже хваленый Париж совершенно не соответствует придуманному кем-то изречению про &quot;Увидеть... и умереть&quot;!( НАША РОССИЯ-ЛУЧШАЯ СТРАНА В МИРЕ и никакая другая русскому человеку не нужна!
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2 д.

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