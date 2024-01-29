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Times: НАТО может согласовать «военный Шенген» до саммита в июле

Times: НАТО может согласовать «военный Шенген» до саммита в июле

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) могут до саммита в июле согласовать создание «военного Шенгена», который мог бы позволить вооруженным силам свободно перемещаться в границах государств, участвующих в альянсе.

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