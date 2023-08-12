Зачем управление судостроительной отраслью России отдали банкирам из ВТБ

ВК

Вадим Ксенофонтов

Насколько я помню одним из учредителей банка "Россия" в начале 90-х был нынешний президент РФ Путин В.В. Место его регистрации и нахождения г.СПб. Схема сохранения своих интересов владельцев банков в России давно отработана. Банк "Россия" вошел в состав ВТБ. Я не удивлюсь, если в скором времени и ОАК, и другие отрасли перейдут под управление частных банков. Олигархия - это слияние власти и капитала. По этой причине не удивительно, что ВВП страны на 30% состоит из деятельности банков и ещё на 30% из деятельности рекламных и страховых компаний. И не удивительно. МЭР, МФ - это либеральное наследие западных систем. Путин постоянно утверждает, что он на 1000% доверяет набиуллиным и силуановым. По сей причине нет оснований надеяться на улучшение экономики (ведения хозяйства) России, а следовательно получить обещанные Путиным в 2012 году средние к 2020 году: зарплата 2700 долларов США или 270000 рублей и пенсия 800 долларов, или 80000 рублей. Вывод из этого: Путин заботится о своих интересах (финансовых) и ради них затеяна СВО, которая удивительным образом совпала с интересами самоё России. Почему? Потому, что Путин понимает ситуацию, когда без России он - ничто. Не нужен ни Западу, ни Востоку, ни Югу. И знает, что народ России очень легковерный, обмануть его обещаниями проще простого. Особенно сказками про светлое будущее. Вот даже участникам СВО платится меньше обещанного всему народу.