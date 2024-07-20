По данным руководства «Яндекса» «Алиса» не умеет подслушивать

Технологии голосового помощника подслушивать не позволяют.Голосовой помощник «Алиса» не умеет и не может подслушивать людей, потому что это «технологически невозможно», высказалась по поводу одного из распространенных мифов топ-менеджер «Яндекса» Дмитрий Масюк.
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