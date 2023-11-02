Ведущая Fox News Ингрэм: Команда Байдена хочет отсрочить поражение Украины

Попытка команды американского президента Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе - это "циничная политическая уловка", которая поможет отсрочить поражение Киева.
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