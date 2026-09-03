Путин на ВЭФ-2026: заморозки вкладов не будет, мобилизация не нужна, топливо под контролем

Владимир Путин 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал ряд важных заявлений, которые касаются финансовой системы, топливного рынка и обороноспособности страны.
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