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Путин на ВЭФ-2026: заморозки вкладов не будет, мобилизация не нужна, топливо под контролем

Путин на ВЭФ-2026: заморозки вкладов не будет, мобилизация не нужна, топливо под контролем

Владимир Путин 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума сделал ряд важных заявлений, которые касаются финансовой системы, топливного рынка и обороноспособности страны.

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