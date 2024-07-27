ФСБ задержала боевиков, собиравшихся взорвать церковь Казанской иконы Божией матери в Каспийске и напасть на полицейских

Подозреваемые дали признательные показанияСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали боевиков, планировавших взорвать церковь Казанской иконы Божией матери в Каспийске и напасть на сотрудников правоохранительных органов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии