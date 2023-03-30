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31 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

31 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

31 марта – 90 день года, до Нового года осталось 275 дней. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день, и об их роли в истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • День Кирилла • Птицы начали вить гнезда на солнечной стороне, значит, лето будет прохладным • Мелкие неурядицы настигнут того, что сегодня будет подстригать ногти и волосы Родились в этот день • 1856 – русский философ, психолог, логик Александр Введенский • 1872 – меценат Сергей Дягилев • 1882 – российский и советский детский писатель, критик Корней Чуковский • 1948 – артист эстрады, юморист, певец, телеведущий Владимир Винокур • 1974 – советская и российская певица Натали 31 марта: праздники в России • Международный день резервного копирования • Праздник разноцветных глаз 31 марта в истории России • 1940 – двенадцатой по счету советской республикой стала Карело-Финская ССР.

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