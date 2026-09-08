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Исторический момент для китайской памяти. LPDDR6 от Changxin дебютирует во флагманском смартфоне Xiaomi 18 Fold

Исторический момент для китайской памяти. LPDDR6 от Changxin дебютирует во флагманском смартфоне Xiaomi 18 Fold

Китайская компания запустила серийное производство LPDDR6, которая обещает на 60% большую пропускную способность и на 20% меньшее энергопотребление по сравнению с LPDDR5X Changxin Memory объявила о начале серийного производства и коммерческого использования памяти LPDDR6, причём первым флагманским смартфоном с новыми чипами стал Xiaomi 18 Fold.

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