Исторический момент для китайской памяти. LPDDR6 от Changxin дебютирует во флагманском смартфоне Xiaomi 18 Fold

Китайская компания запустила серийное производство LPDDR6, которая обещает на 60% большую пропускную способность и на 20% меньшее энергопотребление по сравнению с LPDDR5X Changxin Memory объявила о начале серийного производства и коммерческого использования памяти LPDDR6, причём первым флагманским смартфоном с новыми чипами стал Xiaomi 18 Fold.