Трамп поддержал предложение Путина о переговорах: Украина должна «немедленно» откликнуться

При этом президент США не уверен в успехе, отметив явные противоречия в подходах сторон.Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.
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