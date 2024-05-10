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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум о проблемах с броском: «Я знаю, как набирать очки. Это последнее, что меня беспокоит»

В серии первого раунда с «Майами» лидер «Бостона» попадал 41,6% с игры, трижды его процент был ниже отметки «40».

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