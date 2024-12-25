Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам

Однако не все банки планируют снижать ставки, несмотря на решение ЦБ МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк снизили ставки по некоторым сберегательным продуктам после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
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