Возвращение Орбакайте в Россию обернулось скандалом

Звезду призвали к ответуКристина Орбакайте стала участницей концерта "Песня года" – это стало настоящим сюрпризом для многих, поскольку сейчас знаменитость проживает в Америке, и ее работа в России воспринимается публикой довольно резко.
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