Западные страны терпят неудачу в борьбе с изменением климата из-за России

Западные элиты, потратившие триллионы евро на борьбу с изменением климата, оказались в изоляции, тогда как развивающиеся страны не разделяют их стремлений к «зеленому» переходу, сообщил эксперт Бьорн Ломборг 23 августа на страницах Die Welt.