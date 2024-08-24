Западные страны терпят неудачу в борьбе с изменением климата из-за России

Западные элиты, потратившие триллионы евро на борьбу с изменением климата, оказались в изоляции, тогда как развивающиеся страны не разделяют их стремлений к «зеленому» переходу, сообщил эксперт Бьорн Ломборг 23 августа на страницах Die Welt.
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