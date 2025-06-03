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Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

В центре Москвы человека затолкали в багажник Mercedes со спецсигналами. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

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Комментарии
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NB
Nikolay Boyko
ТВАРИ
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7 час.
Вадим Кузнецов
Прямо посреди Москвы. В особо охраняемом объекте (ж/д вокзал). В присутствии всех этих пузатых охранников (эх, ждут их на фронте!), полицаев, толпы народа. Сквозь рамку протащили. Под видеонаблюдением. Говорят, что похитители - чеченцы. Это что, им деньги, данные нашим добрым Аллахом Владимировичем, в голову ударили и мозги вынесли? Беспредел. У нас вообще государство есть ли? А если нет, то кому мы платим налоги, и зачем? Кажется, всерьез следует задуматься о самообороне и средствах самообороны. А то вдруг какому-то особо бородатому приглючится, что я оскорбил его Веру, ишака и прочее. Если уж в таком месте можно открыто похитить человека, то на &quot;полицию&quot; надежд никаких. ПОЗОРИЩЕ.
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7 час.
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