Бизнес-тренера похитили в Москве и увезли в багажнике Mercedes со спецсигналами. Он оскорблял чеченцев, мусульман и Аллаха

Вадим Кузнецов

Прямо посреди Москвы. В особо охраняемом объекте (ж/д вокзал). В присутствии всех этих пузатых охранников (эх, ждут их на фронте!), полицаев, толпы народа. Сквозь рамку протащили. Под видеонаблюдением. Говорят, что похитители - чеченцы. Это что, им деньги, данные нашим добрым Аллахом Владимировичем, в голову ударили и мозги вынесли? Беспредел. У нас вообще государство есть ли? А если нет, то кому мы платим налоги, и зачем? Кажется, всерьез следует задуматься о самообороне и средствах самообороны. А то вдруг какому-то особо бородатому приглючится, что я оскорбил его Веру, ишака и прочее. Если уж в таком месте можно открыто похитить человека, то на "полицию" надежд никаких. ПОЗОРИЩЕ.