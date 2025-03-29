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Царьград

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«Анахайм Дакс» победил НЙ «Рейнджерс»: Панарин и Сорокин блеснули игрой

«Анахайм Дакс» победил НЙ «Рейнджерс»: Панарин и Сорокин блеснули игрой

В матче НХЛ «Анахайм Дакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4 в овертайме. Артемий Панарин отметился двумя передачами, а Илья Сорокин совершил 28 спасений.

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