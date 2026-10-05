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Яхта на скорости 70 км/ч прилетела на берег

Яхта на скорости 70 км/ч прилетела на берег

Яхта стоимостью более двух миллионов евро на скорости около 70 км/ч вылетела на берег и остановилась примерно в 200 метрах от дома автора видео.

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