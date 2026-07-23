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Путин поддержал новые инициативы ЕР по отсрочке бюджетных кредитов для регионов: главное за сутки

Путин поддержал новые инициативы ЕР по отсрочке бюджетных кредитов для регионов: главное за сутки

Президент России Владимир Путин одобрил перенос выплат регионов по бюджетным кредитам на годы вперед, Международный общественный трибунал обнародовал доклад о геноциде мирного населения в Константиновке, а в Wildberries спрогнозировали задержки доставки на недели из-за атак на склады.

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