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Рыболовное судно "Алиот" потеряло ход в Баренцевом море

Рыболовное судно "Алиот" потеряло ход в Баренцевом море

Рыболовное судно "Алиот", на борту которого находятся 12 человек, потеряло ход в Баренцевом море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

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