Подъехала Audi чтобы забрать виновников: очевидица - о Maserati, сбившем ребенка

t.me/ГСУ СК России по Московской области После того как у деревни Киселево в Подмосковье Maserati сбил двух стоявших на остановке детей, на место приехали люди, которые попытались забрать водителя и его пассажира.
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