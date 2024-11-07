Bloomberg: Зеленский и Пезешкиан стали главными проигравшими от победы Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и иранский лидер Масуд Пезешкиан стали главными проигравшими от победы Дональда Трампа на выборах, в то время как президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Венгрии Виктор Орбан оказались в выигрышном положении.