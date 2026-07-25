Захарова прокомментировала заявление главы МИД Японии о переговорах с Лавровым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о том, что во время общения с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле он якобы обсудил с ним широкую повестку и чуть ли не провел переговоры.
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