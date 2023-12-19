Рождественский караван Пограничной полиции отправился в путь

Стартовал Рождественский караван, организованный третий год подряд на уровне Пограничной полиции. Сегодня утром специальные машины Пограничной полиции отправились в несколько населенных пунктов страны, где пограничники посетят семьи коллег, нуждающихся в поддержке, отмечает Noi.
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