Газета «Культура»

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Дубинина
    Как много новостей из разных волостей. Особенно умиляет что все это теория...Предки славян отп...
  • Игорь ВОСТОКОВ
    Статья написана недругом как СССР , так и современной России, помесь либерала и русофоба.Барбара Брыльска:...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Манижа по своим манерам - это очередная Приходько. Та тоже вылезла из небытия за счёт России на Евровидении, а потом ...Манижа выступит в...

Российский фильм «Ничья» вошел в конкурсную программу 69-го кинофестиваля в Сан-Себастьян

Дебютный фильм Лены Ланских попал в категорию «Новые режиссеры», сообщает Минкультуры России. В ведомстве заявили, что в этом году Россия широко представлена на крупнейших международных кинофестивалях, и смотр в Сан-Себастьяне не стал исключением.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх