Российский фильм «Ничья» вошел в конкурсную программу 69-го кинофестиваля в Сан-Себастьян

Дебютный фильм Лены Ланских попал в категорию «Новые режиссеры», сообщает Минкультуры России. В ведомстве заявили, что в этом году Россия широко представлена на крупнейших международных кинофестивалях, и смотр в Сан-Себастьяне не стал исключением.