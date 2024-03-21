💭💭💭💭 Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях под эгидой МОК, демонстрируют отсутствие собственного достоинства Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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💭💭💭💭 Российские спортсмены, участвующие в соревнованиях под эгидой МОК, демонстрируют отсутствие собственного достоинства Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.