«Библиотекари: Следующая глава» возвращаются с новым сезоном на viju

4 августа на стриминге viju одновременно с мировой премьерой стартует второй сезон сериала «Библиотекари: Следующая глава» — фэнтези про команду, которая противостоит древнему злу, расследует мистические происшествия и берется за задачи, с которыми не справились бы даже супергерои.