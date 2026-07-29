«Библиотекари: Следующая глава» возвращаются с новым сезоном на viju

4 августа на стриминге viju одновременно с мировой премьерой стартует второй сезон сериала «Библиотекари: Следующая глава» — фэнтези про команду, которая противостоит древнему злу, расследует мистические происшествия и берется за задачи, с которыми не справились бы даже супергерои.
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