Трагедия на горнолыжном курорте в Турции: огонь, унесший 79 жизней, и вопросы, которые требуют ответов Ирина ВальковаТурция погружается в траур после страшной трагедии на горнолыжном курорте, где в результате пожара в отеле Grand Kartal погибли 79 человек, из которых 36 — дети.