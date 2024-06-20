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Спички - не игрушка

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В Париж на Олимпиаду приехали первые спортсмены и были неприятно поражены спартанскими условиями проживания

В Париж на Олимпиаду приехали первые спортсмены и были неприятно поражены спартанскими условиями проживания

Сравнительно недавно я уже писал про олимпийскую деревню в Париже. Что специально в промзоне возвели жильё для малоимущих, которое после проведения Игр, по всей видимости, станет пристанищем для огромного числа мигрантов.

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