«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965

Казалось бы, чем может удивить старый – добрый ЗАЗ 965 прозванный у нас «Горбатым». Если не брать во внимание совсем уж эксклюзивные версии с правым рулем, например, то кажется, что в машине ничего не менялось на протяжении всех лет её выпуска.