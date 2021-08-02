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«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965

«Горбатый» из первой серии: многочисленные отличия раннего ЗАЗ-965

Казалось бы, чем может удивить старый – добрый ЗАЗ 965 прозванный у нас «Горбатым». Если не брать во внимание совсем уж эксклюзивные версии с правым рулем, например, то кажется, что в машине ничего не менялось на протяжении всех лет её выпуска.

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