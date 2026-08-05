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Галузин: Запад ведёт гибридную войну против дружбы России и Казахстана

Галузин: Запад ведёт гибридную войну против дружбы России и Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил на пленарном заседании Третьего Российско-Казахстанского медиафорума, который прошёл в северной столице 3 августа.

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