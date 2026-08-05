Галузин: Запад ведёт гибридную войну против дружбы России и Казахстана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил на пленарном заседании Третьего Российско-Казахстанского медиафорума, который прошёл в северной столице 3 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии