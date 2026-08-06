Захарова раскритиковала речь мэра Хиросимы в годовщину бомбардировки

Речь мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи в очередную годовщину бомбардировки вновь не содержала упоминаний о том, что атомную бомбу на этот японский город в августе 1945 года сбросили США, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
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