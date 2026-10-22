В школах начальная военная подготовка с 24 октября выводится в отдельный учебный курс. Точнее, с этой даты вступает в силу приказ Минпросвещения №567 от 19 августа 2026 г.
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