В центр России придет тепло из субтропиков

Специалисты центра "Фобос" прогнозируют продолжение потепления в средней полосе страны. На Центральную Россию воздействует тепловой фронт из Причерноморья, который к выходным сменится потоками воздуха из субтропиков Азии, сообщается в прогнозе, который центр в среду, 16 апреля 2025 года.