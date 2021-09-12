Анна Семенович рассекретила, какую ложь не смогла простить своему бойфренду и почему рассталась с ним

Самая роскошная певица российской эстрады отправила в отставку возлюбленного, с которым встречалась полтора года Анна Семенович любит жизнь, удовольствия, которые она дает и терпеть не может токсичных, тяжелых людей, “утяжеляющих” ее счастливые будни.