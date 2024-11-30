❗️ Сегодня в Белогорском районе проводится уничтожение боеприпасов Ликвидация боеприпасов будет проходить в течение дня в селе Цветочное, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.
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❗️ Сегодня в Белогорском районе проводится уничтожение боеприпасов Ликвидация боеприпасов будет проходить в течение дня в селе Цветочное, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.